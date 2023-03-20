Москвичам рассказали о мероприятиях в культурных центрах города

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Зеленоградский административный округ, Центральная площадь, 1 Карта всех событий

В столичных культурных центрах продолжают славные традиции прошлого — здесь каждый может найти себе занятие по душе. Об этом в понедельник, 20 марта, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Здесь можно послушать музыку, посмотреть спектакль или выставку, а еще научиться новому: гостей приглашают на творческие мастер-классы, лекции, а также в разнообразные студии — от хореографических до шахматных, — говорится в сообщении.

Например, в КЦ «Зеленоград» для старшего поколения проходят мероприятия проекта «Московское долголетие», для детей — концерты, спектакли, образовательные программы. В другом культурном центре «Меридиан» регулярно выступают русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, а также хореографический ансамбль «Березка», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в столице 25 марта в онлайн-формате пройдет празднование Новруза, зрителей ждут насыщенная концертная программа и познавательные фильмы. Трансляция начнется 25 марта в 14:00 на официальном сайте праздника, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте издания «Комсомольская правда».