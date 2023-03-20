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Коворкинг-центры НКО пригласили москвичей на образовательный интенсив по соцсетям

Лейла Алиева
Город
Коворкинг-центры НКО пригласили москвичей на образовательный интенсив по соцсетям
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сеть коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) подготовила образовательный интенсив по соцсетям, который пройдет 23, 25, 28 и 29 марта. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 20 марта.

На площадках сети в ВАО 23 марта пройдет цикл единых дней консультаций, в рамках которого на вопросы участников ответят юрист, фандрайзер, бухгалтер, а также специалист по информационному продвижению и управлению проектами. Занятия начнутся в 10:00, для участия потребуется предварительная регистрация.

25 марта состоится образовательный интенсив «Эффективное ведение соцсетей — от создания контента до продвижения» в ЮЗАО.

— На интенсиве мы напишем портрет целевой аудитории, создадим рубрикатор и контент-план. Разработаем несколько готовых сценариев клипов, которые можно будет использовать в работе. Рассмотрим стратегию роста количества подписчиков аккаунтов, — рассказала ведущая интенсива и бизнес-коуч Екатерина Грачева.

В САО 28 марта состоится мастер-класс «Разбор кейсов — обращений за адресной помощью», а 29 — мастер-класс «Готовим проект к конкурсу грантов» в ЮЗАО, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице пройдет специальный конкурс на получение грантов для столичных социально ориентированных НКО, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

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