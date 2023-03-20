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ДТП с участием автобуса произошло в районе Марьино

Араз Салехов
Происшествия
ДТП с участием автобуса произошло в районе Марьино
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Белореченская улица, 22/66 Карта всех событий

Автобус столкнулся с легковым автомобилем на Белореченской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник.

По его словам, движение на дорожном участке затруднено, автомобили едут по одной из двух полос. ДТП произошло в районе Белореченской улицы, дом 22/66.

Накануне возле дома 49, корпус 1, на 16-й Парковой улице произошло ДТП с участием двух автомобилей. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые выясняли обстоятельства аварии.

В минувшую субботу, 18 марта, столкновение нескольких автомобилей произошло в Новой Москве, имеются пострадавшие. В Проектируемом проезде № 661 столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

Транспорт Район Марьино Москва ДТП
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