ЮАР примет во внимание ордер МУС на арест Путина при его визите на БРИКС

Фото: Пресс-служба Совфеда

Южноафриканская Республика (ЮАР) осознает свои юридические обязательства при визите президента России Владимира Путина на саммит БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест российского главы государства.

— Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами, — отметил он.

При этом республика придерживается мирного урегулирования украинского конфликта, пишет Reuters.

17 марта МУС в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России».

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые решения МУС являются юридически ничтожными и Россия их не признает.