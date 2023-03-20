ЮАР примет во внимание ордер МУС на арест Путина при его визите на БРИКС
Южноафриканская Республика (ЮАР) осознает свои юридические обязательства при визите президента России Владимира Путина на саммит БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест российского главы государства.
— Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами, — отметил он.
При этом республика придерживается мирного урегулирования украинского конфликта, пишет Reuters.
17 марта МУС в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России».
В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые решения МУС являются юридически ничтожными и Россия их не признает.