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Песков: Любые решения МУС юридически ничтожны, Россия их не признает

Полина Долганова
В мире
Песков: Любые решения МУС юридически ничтожны, Россия их не признает
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Любые решения Международного уголовного суда (МУС) являются юридически ничтожными. Российская сторона не признает их. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы считаем юридически ничтожными любые решения международного уголовного суда, которые мы также не признаем, — цитирует его РИА Новости.

17 марта МУС в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России».

Позже министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Владимир Путин будет арестован в случае его визита в Германию. По его словам, все страны, подчиняющиеся юрисдикции МУС, должны действовать в соответствии с его постановлением.

В свою очередь глава СК РФ Александр Бастрыкин выступил с поручением, согласно которому СК РФ должен проверить слова министра юстиции ФРГ Марко Бушмана об аресте россиян и, в частности, президента РФ Владимира Путина, на территории Германии.

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