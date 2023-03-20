Овчинский: Резидент особой экономической зоны Москвы увеличит производство металлорежущего инструмента

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Микробор» значительно расширила ассортимент. В прошлом году она увеличил производство ряда изделий на 78 процентов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В прошлом году предприятие на 78 процентов увеличило выпуск ряда изделий и совершило почти 1,9 тысячи отгрузок заказов потребителям. С расширением производства компания открыла дополнительно 30 рабочих мест, — отметил Владислав Овчинский.

Он добавил, что в целом объем отгрузки продукции компании увеличился в 3,5 раза. При этом выручка по сравнению с 2021 годом выросла почти в три раза.

Сейчас в ассортименте предприятия более девяти тысяч наименований продукции, закрывающих основные направления в металлообработке.

— Компания обеспечивает металлорежущим инструментом свыше 650 заводов в России и за рубежом, а также занимается образовательной деятельностью и помогает дилерам, предприятиям, студентам и всем заинтересованным повысить знания в сфере сверхтвердых композиционных материалов и металлорежущего инструмента, — резюмировал генеральный директор компании Павел Решетов.