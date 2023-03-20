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Футболист Канчельскис объяснил слова о «договорняке» с испанцами на ЧМ-2018

Араз Салехов
Спорт
Футболист Канчельскис объяснил слова о «договорняке» с испанцами на ЧМ-2018
Фото: YouTube-канал Сычёв подкаст и Денис Казанский (скриншот)

На чемпионате мира по футболу 2018 года в России были договорные матчи. Об этом заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

— Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира...Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом, — сказал он.

При этом люди из футбольной сферы знают об этом, цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Футболист в интервью «Матч ТВ» заявил о том, что матч сборной России с испанцами в рамках 1/8 финала чемпионата мира был договорным.

13 марта стало известно, что российская сборная в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Участие в турнире подтвердили все шесть членов футбольной ассоциации: Иран, Киргизия, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Кроме того, CAFA пригласила на соревнование одну из азиатских национальных команд.

В 2022 году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.

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