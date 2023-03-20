Пять машин переехали пешехода в Башкирии

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В Башкирии машина сбила 34-летнего мужчину, после чего его переехали еще четыре автомобиля. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов.

По его словам, 62-летний житель Кумертау за рулем Land Rover наехал на 34-летнего жителя Оренбургской области. После мужчина попал под колеса еще четырех автомобилей. От полученных травм россиянин скончался на месте.

Авария произошла в Мелеузовском районе на 213-м километре автодороги Уфа — Оренбург, написал Севастьянов в своем Telegram-канале.

Накануне водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил семью с детьми в Крыму. ДТП произошло в селе Емельяновка Нижнегорского района. Члены семьи шли по краю проезжей части перед тем, как на них наехала машина. В результате родители и три малолетних ребенка были госпитализированы.