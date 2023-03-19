Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил семью с детьми в Крыму. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в селе Емельяновка Нижнегорского района. Члены семьи шли по краю проезжей части перед тем, как на них наехала машина. В результате родители и три малолетних ребенка были госпитализированы.

— По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, — говорится в Telegram-канале ведомства.

18 марта еще одна авария произошла в Новой Москве, в инциденте были пострадавшие. В Проектируемом проезде № 661 столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия пострадали два человека.

Другое ДТП произошло недавно на внутренней стороне 90-го километра МКАД перед развязкой с Осташковской улицей, где столкнулись несколько автомобилей. На месте инцидента работали профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших позже уточнялись.