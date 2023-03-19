Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму

Юлия Курганова
Происшествия
Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил семью с детьми в Крыму. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в селе Емельяновка Нижнегорского района. Члены семьи шли по краю проезжей части перед тем, как на них наехала машина. В результате родители и три малолетних ребенка были госпитализированы.

— По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, — говорится в Telegram-канале ведомства.

18 марта еще одна авария произошла в Новой Москве, в инциденте были пострадавшие. В Проектируемом проезде № 661 столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия пострадали два человека.

Другое ДТП произошло недавно на внутренней стороне 90-го километра МКАД перед развязкой с Осташковской улицей, где столкнулись несколько автомобилей. На месте инцидента работали профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших позже уточнялись.

Крым пьяная езда ДТП Дети Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте