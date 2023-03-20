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Стоимость биткоина впервые с июня 2022-го превысила 28 тысяч долларов

Лейла Алиева
Экономика
Стоимость биткоина впервые с июня 2022-го превысила 28 тысяч долларов
Фото: Pixabay

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

В ночь на понедельник, 20 марта, курс биткоина составил 28,44 тысячи долларов. Однако позднее курс снова немного снизился и на 09:02 по московскому времени его стоимость скорректировалась до 27,55 тысячи долларов, следует из данных площадки.

Банк России запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем в апреле 2023 года. О новой системе цифровых активов рассказал экономист, управляющий фондом стратегического управления Дмитрий Потапепенко. Эксперт пояснил, что цифровой рубль отличается от обычного тем, что проследить операции по его платежам можно от его рождения до выхода из обращения. Также можно получить информацию о том, где и когда проводились платежи.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков отметил, что новая система цифровых активов будет работать между предприятиями внутри России.

Также специалист в области криптовалюты Евгений Каминский рассказал «Вечерней Москве», кому станет доступна криптовалюта в России и стоит ли в нее вкладываться.

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