Врач Кадин рассказал об опасности простуды для онкобольных

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Кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт Сергей Кадин рассказал, чем опасна простуда для людей, имеющих диагноз онкология.

По словам Кадина, можно выделить два основных фронта проблем простуды для онкопациентов. Во-первых, это непосредственная угроза жизни и здоровью пациента со стороны инфекции. Если опухолевый процесс или его лечение привело к иммунодефициту, то любая инфекция становится гораздо опаснее и требует уже не стандартных, а усиленных подходов к лечению, например, больших доз антибиотиков.

Кроме того, внезапная простуда может привести к тому, что придется перенести запланированный курс химио- или лучевой терапии, а это может самым непредсказуемым образом сказаться на прогнозе заболевания и его лечения, передает издание «Невские новости».

В свою очередь заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как защититься от вирусных заболеваний в межсезонье. Для того, чтобы избежать недугов, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены и чаще мыть руки. Также стоит принимать поливитаминные комплексы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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