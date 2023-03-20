Врач Кадин рассказал об опасности простуды для онкобольных
Кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт Сергей Кадин рассказал, чем опасна простуда для людей, имеющих диагноз онкология.
По словам Кадина, можно выделить два основных фронта проблем простуды для онкопациентов. Во-первых, это непосредственная угроза жизни и здоровью пациента со стороны инфекции. Если опухолевый процесс или его лечение привело к иммунодефициту, то любая инфекция становится гораздо опаснее и требует уже не стандартных, а усиленных подходов к лечению, например, больших доз антибиотиков.
Кроме того, внезапная простуда может привести к тому, что придется перенести запланированный курс химио- или лучевой терапии, а это может самым непредсказуемым образом сказаться на прогнозе заболевания и его лечения, передает издание «Невские новости».
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