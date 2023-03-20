Премьер Камбоджи Хун Сен: Ордер МУС на Путина может спровоцировать ядерную войну

Фото: Администрация президента РФ

Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС), может привести к ядерной войне. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

— Этот ордер МУС на арест Путина усложнит усилия по поиску мирного решения на Украине, особенно перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, во время которого он, как ожидается, выступит посредником в продвижении мира, — отметил он.

На данный момент решения МУС признают 123 страны, исключениями являются Россия, Китай, США и Индия. Таким образом суд не может арестовать российского лидера без сотрудничества с правительствами государств.

Премьер добавил, что власти РФ не позволят просто так арестовать Путина, более того — он сам не согласится на это добровольно, передает РИА Новости.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Международный уголовный суд подвергся давлению со стороны Соединенных Штатов и стран Евросоюза. По ее словам, ранее МУС заводил дела в отношении политиков стран Африки, но никогда против западных политиков, которые совершали военные преступления.

17 марта МУС в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в России».