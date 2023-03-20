Эксперт Риш рассказал, во сколько петербуржцам обойдутся туры в Азербайджан

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Президент Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга Арнольд Риш рассказал, во сколько петербуржцам обойдутся туры в Азербайджан.

Эксперт отметил, что это направление является достаточно востребованным.

— Оно востребовано как направление пляжное, там хорошие отели известных сетей. Также подойдет тем, кто любит экскурсионный отдых, есть что посмотреть. У этой страны и гастрономические возможности достаточно широкие, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Как подчеркнул Риш, данное направление не относится к круглогодичным. Отдых там является комфортным в теплое время года: самый благоприятный сезон — с апреля по октябрь.

Тур в Азербайджан может стоить около 150 000 рублей за неделю. Можно сэкономить на жилье и снять апартаменты у местных жителей.

Два прямых рейса запустили из Петербурга в Азербайджан. Самолеты летают из Пулково в Гяндже раз в неделю с 19 марта, передает издание argumenti.ru.

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.