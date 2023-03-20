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В России за сутки выявили 10 310 новых случаев коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 10 310 новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 10 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 31 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 610 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 10 310 новых случаев коронавируса Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 8593 пациента, отмечается на портале.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов сообщила, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собаками на рынке в китайском городе Ухань. В материале говорится, что эксперты установили генетические данные на рынке морепродуктов, который власти Китая закрыли в Ухане из-за подозрений по поводу того, что он связан со вспышкой инфекции.

Член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что заболеваемость коронавирусом в России этой весной, скорее всего, не вырастет. По его мнению, стопроцентно гарантировать отсутствие роста заболеваемости все равно нельзя.

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