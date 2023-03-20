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Приметы и советы

Бойцы ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бойцы ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия
Фото: Минобороны РФ

Российские воздушно-десантные войска применили специальное антидиверсионное оружие для отражения атаки со стороны ВСУ на берегу Каховского водохранилища. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил командир подразделения ВДВ РФ.

— Это очень полезная штуковина. Предназначена для уничтожения подводных диверсантов. Используются специальные боеприпасы, — рассказал он.

Радиус поражения под водой при применении данного оружия составляет 200 метров, оно не оставляет ни малейшего шанса противнику и уже использовалось, чтобы отразить атаки украинских боевых пловцов, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что российские военные уничтожили долговременные огневые точки ВСУ в районе поселка Каменки, который находится на севере от Донецка. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

11 марта Минобороны опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе СВО. На видео можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны противника.

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