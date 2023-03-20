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Бигма: Расчет противотанкового комплекса «Штурм-С» уничтожил доты ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бигма: Расчет противотанкового комплекса «Штурм-С» уничтожил доты ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили долговременные огневые точки ВСУ в районе поселка Каменки, который находится на севере от Донецка. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

— На Донецком направлении, в районе поселка Каменки, расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки ВСУ, — сообщил он.

Также расчетом 152-миллиметровой самоходной пушки «Гиацинт-С» артиллерийского полка Южного округа в ходе контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать огневую позицию и 120-миллиметровую гаубицу «Д-30» украинской армии в районе населенного пункта Максимильяновки в ДНР, передает РИА Новости.

19 марта сообщалось, что военный Вооруженных сил Украины, который получил тяжелое ранение в ногу, попросил помощи у российского беспилотника. Подразделения украинской армии бросили раненого сослуживца. Ему ничего не оставалось, как знаками показать российскому БПЛА, что ему нужна помощь.

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