Фото: president.gov.ua

Военный Вооруженных сил Украины, который получил тяжелое ранение в ногу, попросил помощи у российского беспилотника. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», прикрепив к посту соответствующее видео.

Отмечается, что подразделения украинской армии бросили раненого сослуживца. Ему ничего не оставалось, как знаками показать российскому БПЛА, что ему нужна помощь.

Оператор дрона отправил к раненому бойцу ВСУ российских солдат, которые должны помочь ему в эвакуации.

Медик из Чехии, который оказывал в составе международной группы медработников помощь раненым военным ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, был тяжело ранен. Об этом сообщило 19 марта Чешское радио. Медицинского сотрудника ранило артиллерийской шрапнелью, когда он помогал выносить раненого из зоны обстрела около линии соприкосновения. Его состояние удалось стабилизировать, но оно оценивается врачами как тяжелое.

Вооруженные силы Украины несут большие потери в Артемовске, в том числе из-за невозможности вывезти раненых из зоны боевых действий. Об этом 13 марта сообщило издание Wall Street Journal.