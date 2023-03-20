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Помогающий раненым ВСУ чешский медик получил тяжелые ранения в Донбассе

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Помогающий раненым ВСУ чешский медик получил тяжелые ранения в Донбассе
Фото: kyivcity.gov.ua

Медик из Чехии, который оказывал в составе международной группы медработников помощь раненым военным Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, был тяжело ранен. Об этом сообщило в воскресенье, 19 марта, Чешское радио.

Медицинского сотрудника ранило артиллерийской шрапнелью, когда он помогал выносить раненого из зоны обстрела около линии соприкосновения. Его состояние удалось стабилизировать, но оно оценивается врачами как тяжелое. Отмечается, что пациента планируют транспортировать на лечение в Чехию, передает ТАСС.

Находящиеся на востоке Украины в составе гуманитарной группы медики из Чехии обучают военных ВСУ эффективным навыкам санитарии и гигиены в полевых условиях и оказывают помощь раненым.

Пять наемников из Финляндии были ранены в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщило 18 марта издание Helsingin sanomat. Бойцы получили осколочные ранения, сотрясение мозга и растяжения, когда бежали в укрытие.

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