Helsingin sanomat: Пять наемников из Финляндии получили ранения на Украине
Пять наемников из Финляндии были ранены в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщило издание Helsingin sanomat.
— В пятницу, 17 марта, группа финских бойцов должна была вернуться с задания на юге Украины на базу и была ранена. Пятеро из восьми финнов получили ранения. Трое из них до сих пор лечатся в больнице, двоих выписали после обследования, — говорится в статье.
Бойцы получили осколочные ранения, сотрясение мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Точное место произошедшего и нынешнее местоположение раненых в настоящее время не раскрывается, передает РИА Новости.
Американский военный Ноктис Дрейвен обратился к своим коллегам и призвал их не принимать участие в конфликте на Украине на стороне украинских вооруженных сил (ВСУ).
10 марта издание Figaro сообщило, что французский наемник погиб на Украине, его тело доставят на родину в ближайшие дни. Отмечается, что 22-летний Андреас погиб под Сватовом 16 февраля.