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Пять наемников из Финляндии были ранены в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщило издание Helsingin sanomat.

— В пятницу, 17 марта, группа финских бойцов должна была вернуться с задания на юге Украины на базу и была ранена. Пятеро из восьми финнов получили ранения. Трое из них до сих пор лечатся в больнице, двоих выписали после обследования, — говорится в статье.

Бойцы получили осколочные ранения, сотрясение мозга и растяжения, когда бежали в укрытие. Точное место произошедшего и нынешнее местоположение раненых в настоящее время не раскрывается, передает РИА Новости.

Американский военный Ноктис Дрейвен обратился к своим коллегам и призвал их не принимать участие в конфликте на Украине на стороне украинских вооруженных сил (ВСУ).

10 марта издание Figaro сообщило, что французский наемник погиб на Украине, его тело доставят на родину в ближайшие дни. Отмечается, что 22-летний Андреас погиб под Сватовом 16 февраля.