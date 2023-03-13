WSJ: ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за невозможности вывезти раненых

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Артемовске, в том числе из-за невозможности вывезти раненых из зоны боевых действий. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило американское издание Wall Street Journal.

Отмечается, что мощеные дороги больше недоступны для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Оставшиеся же грунтовые пути непригодны для имеющихся у ВСУ автомобилей, передает WSJ.

ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Также украинские формирования используют машины медицинской помощи для перемещения своих подразделений.

Испанская газета El Pais также сообщила о крупных потерях ВСУ в Артемовске в местах размещения их лучших подразделений.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.