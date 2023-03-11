Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске перевозят боеприпасы в машинах медпомощи

Фото: president.gov.ua

Украинские войска в Артемовске (украинское название — Бахмут) занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В городе Артемовске отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесенными на нем опознавательными знаками (Красного Креста), в котором вследствие объективного контроля выявлено нецелевое его использование в нарушение международных конвенций, — сказал он.

Также ВСУ используют машины медпомощи для перемещения своих подразделений, цитирует Марочко РИА Новости.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что подразделения украинской армии готовятся к контрнаступлению в районе города Артемовска.

В свою очередь помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов добавил, что ВСУ в ближайшее время предпримут попытки по разблокировке находящегося в оперативном окружении города. По его словам, операция планируется руководством НАТО.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.