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Алаудинов заявил, что ВСУ вскоре попытаются разблокировать Артемовск

Евгений Жуков

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Ситуация в Донбассе
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Алаудинов заявил, что ВСУ вскоре попытаются разблокировать Артемовск
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время предпримут попытки по разблокировке находящегося в оперативном окружении города Артемовска. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

— Они (украинские власти — прим. «ВМ») готовы туда закинуть любое количество мяса, чтобы нам нанести имиджевую потерю: что мы грозились, но не взяли этот Артемовск, — сказал военный.

Он также добавил, что сама операция по разблокированию города планируется руководством Североатлантического альянса. Для успешного осуществления операции в настоящий момент в регионе сконцентрированы три группировки противника, сказал Алаудинов эфире телеканала «Россия 1».

Военнослужащий выразил мнение, что потеря Артемовска для украинского военно-политического руководства будет в большей степени имиджевой.

Подразделения украинской армии готовятся к контрнаступлению в районе города Артемовска, считает основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой армия России уничтожит логистику украинской армии. О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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