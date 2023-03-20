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Появились подробности о ликвидации подпольного казино на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
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Появились подробности о ликвидации подпольного казино на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Добролюбова Карта всех событий

Из игровых автоматов ликвидированного казино изъяли 67 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по СВАО в понедельник, 20 марта.

По данным ведомства, игорное заведение находилось на втором этаже нежилого дома на улице Добролюбова. В казино соблюдали строгий режим конспирации: входная группа состояла из нескольких металлических дверей, попасть за которые можно было только по предварительному приглашению. Примечательно, что руководство казино планировало расширяться: на момент ликвидации готовили к открытию второй зал.

Сотрудники полиции раскрыли деятельность заведения. В ходе мероприятия были обнаружены 60 игровых автоматов, из которых изъяли 67 миллионов рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Ранее стало известно, что во время облавы были задержаны восемь человек, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Москва Полиция Казино ликвидация Преступления
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