Более 300 проектов по улучшению дорожной инфраструктуры реализуют в Москве в 2023 году

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В столице собираются реализовать свыше 300 проектов по улучшению дорожной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— В этом году дорожные координаторы ЦОДД с учетом обращений жителей организуют больше 300 изменений на дорогах города. Среди них — новые пешеходные переходы, обновленная разметка, на участках магистралей изменится скоростной режим, — сказал он.

Так, в ходе работ специалисты нанесут 100 изменений в дорожной разметке. Также в Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что в городе выровняют скоростной режим на пяти магистралях.

10 марта Ликсутов сообщил, что ЦОДД до конца года установит и обновит светофоры в Москве по 270 адресам. Так, специалисты уже поставили светофор на пересечении улицы Новомосковской и проезда Дубовой Рощи.

Также стало известно, что в районе бульвара Энтузиастов до 8 апреля одна полоса будет закрыта для движения транспорта. С 20 марта по 10 июля в районе улицы Золоторожский Вал, Таможенного проезда и Верхнего Золоторожского переулка будет закрыта одна полоса.