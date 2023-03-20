Песков рассказал о реакции Путина на решение МУС о его «аресте»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин был спокоен после получения информации о решении Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на его «арест». Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент, — цитирует его ТАСС.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как уточняется, указанные лица могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил судей Международного уголовного суда (МУС) о последствиях из-за решения об «аресте» российского лидера. Также политик предрек «чудовищные последствия» из-за решения МУС.

В свою очередь премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил, что ордер на арест Путина может привести к ядерной войне. На данный момент решение МУС признают 123 страны, исключениями являются Россия, Китай, США и Индия.