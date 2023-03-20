Бизнес-коуч Стороженко рассказала, какие установки помогут добиться богатства

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Психолог, бизнес-коуч Галина Стороженко рассказала, что нужно сделать, чтобы разбогатеть.

Она отметила, что нужно проработать негативные установки, которые заложили в нас семья, социум и культура. Именно с этого надо начать путь к благосостоянию, нужно освободиться от предубеждений.

Также необходимо осваивать финансовую грамотность, развивать критическое мышление. Они позволят объективно судить о реальности и формировать на основе этих суждений личные цели и финансовые стратегии. Эти навыки необходимы для того, чтобы грамотно распределять накопления и приумножать их.

Кроме того, нужно быть готовым к решительным действиям. Главное препятствие на пути к успеху, считает эксперт, — это инертность, отсутствие какой-либо деятельности по достижению цели, передает aif.ru.

Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев рассказал, что большинство россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, передает ФАН.

В Московском центре качества образования 27 марта состоится день финансовой грамотности для детей и молодежи. В ходе мероприятия горожане узнают о способах борьбы с кибермошенниками и о развитии человеческого капитала.