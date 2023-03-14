День финансовой грамотности для молодежи проведут в Москве 27 марта

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Семёновская площадь, 4 Карта всех событий

В Московском центре качества образования состоится День финансовой грамотности для детей и молодежи. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила министр правительства столицы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

— Финансовая грамотность — ключевой навык в современном мире. Овладеть им помогают столичные финансисты в рамках наших мероприятий, — сказала она.

В ходе мероприятия горожане узнают о способах борьбы с кибермошенниками и о развитии человеческого капитала. Помимо этого, специалисты проведут мастер-класс по определению подлинности банкнот. День финансовой грамотности состоится 27 марта в 14:00 по адресу Семеновская площадь, дом 4, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В середине февраля горожанам рассказали о современных финансовых пирамидах в рамках лектория «Финансовые пирамиды нашего времени: вклады на ветер». Управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин обратил особое внимание на способы защиты личных сбережений от вложений в финансовые организации сомнительного происхождения, а также рассказал о видах поддержки пострадавших от мошеннических схем.