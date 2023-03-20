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Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка при пожаре в Иркутской области

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка при пожаре в Иркутской области
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в понедельник, 20 марта.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно установлено, что в момент возгорания дети находились в квартире одни без присмотра: отец был на работе, а мать ушла к соседям.

В результате возгорания в квартире жилого дома на Профсоюзной улице в городе Усть-Илимск погиб пятилетний мальчик. Его восьмилетняя сестра была госпитализирована с ожогами.

Следственный комитет Иркутская область Смерть Дети Пожары
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