Путешествуем ВМесте
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Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка при пожаре в Иркутской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в понедельник, 20 марта.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно установлено, что в момент возгорания дети находились в квартире одни без присмотра: отец был на работе, а мать ушла к соседям.
В результате возгорания в квартире жилого дома на Профсоюзной улице в городе Усть-Илимск погиб пятилетний мальчик. Его восьмилетняя сестра была госпитализирована с ожогами.
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