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«Буду ходить кучерявиться»: Сергей Сафронов рассказал о пересадке волос после борьбы с онкологией

Лейла Алиева
Общество
«Буду ходить кучерявиться»: Сергей Сафронов рассказал о пересадке волос после борьбы с онкологией
Фото: vk/safronovsergey

Известный российский иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов признался, что после победы над онкологией был вынужден сделать пересадку волос.

— После химии волосики у меня повыпадали, поэтому пришлось. Мне пересадили четыре тысячи луковиц. После двух недель после пересадки никакого следа от косметической операции. Никакой боли не было. Года четыре я ходил лысым, а теперь буду ходить и кучерявиться, — рассказал он на видеоплатформе Premier.

Сафронов также планирует пересадить волосы на бороду и тем самым придать ей густоты, а в ближайшее время у мужчины пройдет операция по пересадке волос на затылочную часть головы.

Впервые о своем недуге иллюзионист рассказал в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой весной 2021 года. У телеведущего обнаружили лимфому Ходжкина.

В августе того же года Сафронов завершил сложный курс химиотерапии и лучевой терапии и вернулся к обычной жизни. По его словам, многие врачи, с которыми он консультировался после выявленного диагноза, советовали ему предпринимать совершенно разные действия.

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