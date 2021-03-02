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«У меня шрам на шее»: Сергей Сафронов впервые рассказал о своем страшном недуге
Сергей Сафронов 14 лет работал на шоу в самых разных условиях. Но до сих пор не уверен, есть ли на самом деле потусторонняя сила за гранью реальности / Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

«У меня шрам на шее»: Сергей Сафронов впервые рассказал о своем страшном недуге

Никита Абрамов

Звезды

Иллюзионист Сергей Сафронов последние несколько месяцев борется с болезнью. Однако об этом никто не знал до недавнего времени.

— Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали, — рассказал артист в эфире передачи «Секрет на миллион».

Один из братьев звезды рассказал, что их отец со слезами воспринял эту новость.

Сафронов удивился, почему ни один экстрасенс не смог предупредить его о болезни. Точный диагноз на данный момент не разглашается.

Ранее Сергей Сафронов пояснил «Вечерней Москве» суть конфликта с несостоявшейся участницей шоу Алиной Вердиш, которая обвинила его во взяточничестве. Он отметил, что не хотел давать комментарии, и назвал шумиху вокруг его имени бредом.

Напомним, ведущего «Битвы экстрасенсов» отстранили от участия в съемках программы после скандала с обманом участников.

Читайте также: «Мне стыдно»: Сафронов рассказал об отношениях с коллегами из шоу-бизнеса после скандала

болезньдиагнозСергей Сафронов
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