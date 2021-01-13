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«Мне стыдно»: Сафронов рассказал об отношениях с коллегами из шоу-бизнеса после скандала
Фото: instagram.com/safronov_sergey

«Мне стыдно»: Сафронов рассказал об отношениях с коллегами из шоу-бизнеса после скандала

Анастасия Колоскова

Звезды

Иллюзионист Сергей Сафронов, отстраненный от работы в качестве ведущего проекта «Битва экстрасенсов» после скандала о взятках, рассказал о поддержке, которую получает со стороны коллег.

Экс-ведущий признался, что ранее он считал мир шоу-бизнеса «клубком целующихся змей». Теперь же его мнение изменилось, так как многие коллеги поддержали мужчину в этой ситуации.

— И после такого отношения мне в стократ стыдно даже о мыслях, в которых я допускал о них какой-то негатив, — покаялся Сафронов в Instagram-аккаунте.

По словам иллюзиониста, он испытывает прессинг и травлю, но все же рад сложившейся ситуации по той причине, что она позволила ему увидеть настоящих доброжелателей в своем окружении.

Он заявил, что пойдет до конца и будет отстаивать свою репутацию в суде.

Ранее Сергей Сафронов пояснил «Вечерней Москве» суть конфликта с несостоявшейся участницей шоу Алиной Вердиш, которая обвинила его во взяточничестве. Он отметил, что не хотел давать комментарии, и назвал шумиху вокруг его имени бредом.

Напомним, ведущего «Битвы экстрасенсов» отстранили от участия в съемках программы после скандала с обманом участников.

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Шоу-бизнесподдержкаСергей Сафронов
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