Сергей Сафронов закончил сложный курс химиотерапии

Фото: instagram.com/safronov_sergey

Известный российский иллюзионист Сергей Сафронов завершил сложный курс химиотерапии и лучевой терапии и готов вернуться к обычной жизни. Радостной новостью скептик «Битвы экстрасенсов» поделился в интервью с КП.

Некоторое время назад Сафронов признался, что у него обнаружили лимфому Ходжкина. В борьбе с этим недугом звезде помогали справляться его близкие и квалифицированные врачи.

— Лечение лучевой терапией, химиотерапией подошло к концу. Все хорошо. Мы с братьями плодотворно работаем над новым шоу, над новыми проектами, — поделился телеведущий.

По его словам, многие врачи, с которыми он консультировался после выявленного диагноза, советовали ему предпринимать совершенно разные действия. Так, кто-то из специалистов рекомендовал Сафронову просто полежать под капельницей, кто-то говорил о необходимости срочно лечь в больницу в Германии и оставаться там в течение полугода, а кто-то советовал ему двигаться и сохранять активность, чтобы поправиться.

— Врач сказал мне, что не надо ложиться в больницу — пришел, прокапался, и если хорошо себя чувствуешь, то идешь и продолжаешь свой привычный образ жизни, — пояснил Сафронов.

Впервые о своем недуге телеведущий рассказал в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой весной 2021 года.

Весной иллюзионист сообщил поклонникам, что уже составил завещание на случай своей смерти.