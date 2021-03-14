Больной раком иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание

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Известный иллюзионист Сергей Сафронов написал завещание. Он решил заранее распорядиться своим имуществом еще до того, как узнал о страшном недуге.

— Составил завещание, но задолго до этой ситуации. Когда начал много гастролировать. Родители моей жены Маши подсказали это, что семья — это одно, а завещание расставит все на свои места, — рассказал Сафронов в интервью StarHit.

Ранее иллюзионист Сергей Сафронов сообщил о своем заболевании. Оказалось, что артист болен раком. На данный момент он проходит курс химеотерапии в государственной клинике.

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