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Владимир Путин выступил на коллегии МВД России

Араз Салехов
Политика
Владимир Путин выступил на коллегии МВД России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 марта, выступил на коллегии Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

По словам Путина, в стране наметилась позитивная тенденция в повышении раскрываемости преступлений. Президент считает, что в РФ необходимо оперативно комплектовать в новых регионах РФ территориальные структуры МВД, а также задействовать местные кадры.

Также российский лидер отметил, что в стране необходимо жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество. Помимо этого, президент заявил о важности применения альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях. В ходе встречи глава государства заявил, что в стране есть необходимость в более эффективном контроле миграционной обстановки, поскольку это имеет важное значение, сообщает ТАСС.

16 февраля глава МВД Владимир Колокольцев отправил в отставку замглавы Главного управления МВД Москвы по вопросам миграции Игоря Дудника и начальника отдела ГУ МВД Татьяну Дмитриеву за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан.

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