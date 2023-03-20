Владимир Путин выступил на коллегии МВД России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 марта, выступил на коллегии Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

По словам Путина, в стране наметилась позитивная тенденция в повышении раскрываемости преступлений. Президент считает, что в РФ необходимо оперативно комплектовать в новых регионах РФ территориальные структуры МВД, а также задействовать местные кадры.

Также российский лидер отметил, что в стране необходимо жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество. Помимо этого, президент заявил о важности применения альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях. В ходе встречи глава государства заявил, что в стране есть необходимость в более эффективном контроле миграционной обстановки, поскольку это имеет важное значение, сообщает ТАСС.

16 февраля глава МВД Владимир Колокольцев отправил в отставку замглавы Главного управления МВД Москвы по вопросам миграции Игоря Дудника и начальника отдела ГУ МВД Татьяну Дмитриеву за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан.