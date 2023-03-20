«Открытые границы, поддельные выборы, ужасная инфляция»: Трамп назвал США находящейся в упадке страной

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В настоящее время США находятся в упадке и больше не задают стандарты. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

— Китай, Россия, Иран, КНДР и другие менее чем дружественные страны заняты «разделением мира», а наши некогда великие США сидят и наблюдают. Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной пронизанной инфляцией экономикой, — написал он в социальной сети Truth Social.

Экс-лидер США также добавил, что действующий президент страны абсолютно ничего с этим не делает.

Также Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны. По его мнению, угроза такого конфликта вполне реальна.

Кроме того, политик выразил мнение, что США ждет новая Великая депрессия. Трамп отметил, что действующий глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера, а кризис будет в разы сильнее, чем в 1929 году.