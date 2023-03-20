Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС). Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вышеназванные судьи выдали ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как сообщает Telegram-канал «Следком», данное решение было незаконным, так как оснований для привлечения Путина и Львовой-Беловой к уголовной ответственности не имеется.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин был спокоен после получения информации о решении МУС выдать ордер на его «арест».

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь предупредил судей Международного уголовного суда (МУС) о последствиях из-за решения об «аресте» российского лидера. Также политик предрек «чудовищные последствия» из-за решения МУС.