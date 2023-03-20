Байден опубликовал в Twitter загадочный пост с надписью «Завтра»

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден разместил на своей странице в Twitter снимок из своего кабинета, где на входе висит желтая табличка «Верь». Фото он загадочно подписал словом «Завтра».

Пользователи начали гадать, что бы это могло значить.

— Что, черт возьми, должно означать «завтра»? Еще одно событие, подобное «Северному потоку»? — написал один из подписчиков главы государства.

— Он собирается арестовать своего политического оппонента, — предположил другой.

— Тед Лассо собирается поправить американскую экономику? — задался вопросом третий.

Как рассказал экс-лидер США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, его могут задержать 21 марта. Он написал, что такое уведомление он получил от прокуратуры Манхэттена. 45-й президент США призвал своих многочисленных сторонников выйти на массовые протесты по всей стране.

Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в беседе с Fox News недавно заявил, что правительство США скрывает правду о состоянии здоровья Джо Байдена, что вызывает определенные опасения. Он отметил, что сокрытие правды вызывает тревогу.

В ноябре Джо Байден во время выступления на конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе лишь с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая». «Вечерняя Москва» решила узнать, при каких заболеваниях у человека нарушается способность произносить слова.