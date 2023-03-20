Омбудсмен ДНР Морозова: Украина применяет новые пытки к российским военным

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Украинские военные придумали новые способы пыток в отношении российских пленных солдат. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

— Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят, — рассказала Морозова.

По ее словам, все поступающие данные о пытках будут переданы в Следственный комитет. Впоследствии это ляжет в основу уголовных дел против военных преступников, передает РИА Новости.

7 марта в Минобороны России сообщили, что из украинского плена вернули 90 российских военных, которым угрожала смертельная опасность. Их доставили в Москву на военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил РФ.

16 марта комиссия ООН признала военным преступлением расстрел российских военнопленных солдатами Украины. Специалисты зафиксировали «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинской армии.

Позже председатель СК России Александр Бастрыкин призвал подготовить международный суд над украинскими военными преступниками.