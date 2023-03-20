Экономист Ракша оценил риски падения цен на нефть для бюджета России

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Спад на нефтяном рынке продолжится из-за кризиса в банковской сфере США. Об этом рассказал экономист Денис Ракша.

По словам эксперта, все ожидают, что мировая экономика будет замедляться и будет падать спрос на энергоресурсы. Кроме того, недавнее примирение Саудовской Аравии и Ирана дает основание полагать, что страны ОПЕК+ будут еще более активно пытаться управлять ценами на нефть.

Экономист отметил, что эта тенденция немного снизит доходы российского бюджета. Несмотря на это, их удастся компенсировать средствами Фонда национального благосостояния.

Также Ракша добавил, что экспортные доходы российских нефтяников не рухнут, так как цены на другие сорта нефти могут и не измениться.

Также японские эксперты предположили, что Россия и государства ОПЕК могут стабилизировать мировую стоимость нефти, которая опустилась из-за банкротства крупнейших банков США, передает Nation News.

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с 10 декабря 2021 года опустилась ниже 71 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на понедельник, 20 марта.