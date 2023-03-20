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Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с декабря 2021 года

Лейла Алиева
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с декабря 2021 года
Фото: shutterstock

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с 10 декабря 2021 года опустилась ниже 71 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на понедельник, 20 марта.

Так, на 09:52 по московскому времени цена Brent снизилась до 70,93 доллара за баррель, падение составило 2,8 процента. При этом в 09:54 цена топлива находилась на уровне 70,95 доллара за баррель, передает ТАСС.

Падение мировых цен на нефть происходит на фоне новостей из Соединенных Штатов о банкротстве крупных банков и неспособности властей страны справиться с этими проблемами. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В течение последней недели потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США поспешили успокоить население, заявив, что банковская система страны находится в безопасности. Однако пресса и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы».

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