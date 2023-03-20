Путин потребовал оперативно пресекать провокации и попытки раскачать общество

Фото: Администрация президента РФ

Любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать российское общество необходимо оперативно пресекать. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД.

— Единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания, поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться, оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии, — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что к этой работе необходимо подключить представителей разнообразных организаций. Он также отметил, что в 2022 году выросло число преступлений экстремистской направленности, передает официальный сайт мэр Москвы.

В конце февраля Генпрокуратура России предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. Помимо этого, ведомство предложило рассматривать русофобию, проявленную в отношении страны или россиян, как факт экстремизма.

В январе журналист издания Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что русофобия в Польше стала главным политическим инструментом. По мнению обозревателя, подобные настроения всегда были характерны не только для правящей элиты, но и оппозиционно настроенных деятелей. Модзелевский особенно выделил тот факт, что между сторонами даже шло «соревнование в области антироссийской риторики».