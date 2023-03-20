Первую пятиэтажку снесли по программе реновации в районе Марфино

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Москва, улица Академика Комарова, 8 Карта всех событий

В столичном районе Марфино завершили работы по сносу первой пятиэтажки в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Дом на улице Академика Комарова расселили в августе 2022 года. Около 60 семей получили квартиры в новостройке по программе реновации. Она расположилась в шаговой доступности от их старого места проживания.

— На месте демонтированного дома будет построено новое здание для переселения по программе реновации, — приводит слова руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Здание снесли по технологии «умного» сноса. В этом случае специалисты стараются по возможности сохранить как можно больше окружающих здание деревьев. Для этого их накрывают специальными коробами во избежание возможных повреждений.

Кроме того, в технологии «умного» сноса основными принципами являются безопасность и экологичность проводимых работ. Образующиеся в процессе отходы стараются максимально переработать и использовать повторно.

В районе Рязанский начали строительство жилого дома по программе реновации. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2024 году. В здании будет 161 квартира.