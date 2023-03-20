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Андрей Бочкарев: Противопожарные извещатели на станции «Пыхтино» скроют от глаз пассажиров

Евгений Силаев
Город
Андрей Бочкарев: Противопожарные извещатели на станции «Пыхтино» скроют от глаз пассажиров
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Противопожарные извещатели на станции метро «Пыхтино» расположат под панелями подвесного потолка. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станция «Пыхтино» получит современное противопожарное оборудование, которое обеспечит высокий уровень безопасности пассажиров и работников метрополитена. Аспирационные извещатели позволят своевременно выявить продукты горения и передать сигнал тревоги на пульт эксплуатирующей службы, — рассказал Бочкарев.

По его словам, устройство представляет собой датчик с воздухозаборными трубками. Через специальное отверстие воздух поступает в устройство, после чего передается на анализ в специальный электронный приемник.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что инженерные системы разместят под потолком на двух уровнях.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах строительства станции четвертого направления Московских центральных диаметров и метро в столичном районе Внуково. Работы завершатся в 2023 году и улучшат транспортную доступность района, а также упростят путь до одноименного аэропорта.

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