Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В 2023 году в столичном районе Внуково появится новая станция четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4) и метро. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, из метро можно будет сразу попасть на территорию аэропорта. Кроме того, путь до станции БКЛ «Мичуринский проспект» займет 23 минуты вместо 37.

— Сейчас на станции «Аэропорт Внуково» заканчиваем строительство основных конструкций и проводим коммуникации. Украсим ее изображениями гражданских самолетов конструкторского бюро Туполева, чье имя носит аэропорт, — рассказал Собянин.

Кроме того, практически завершено строительство Ликовского метромоста, который станет двенадцатым подобным объектом в Москве. Во время следования по участку Солнцевской линии от «Пыхтино» до станции «Аэропорт Внуково» поезд будет подниматься на поверхность, написал Собянин в своем Telegram-канале.

12 марта глава города сообщил, что в этом году будут запущены МЦД-3 и МЦД-4, а также откроют пять новых станций метро. С вводом Большой кольцевой линии в столице стало 355 остановочных пунктов рельсового транспорта.