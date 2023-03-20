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Москвичей предупредили об опасности весеннего льда

Евгений Силаев
Общество
Москвичей предупредили об опасности весеннего льда
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Весной выход на лед может стать причиной несчастных случаев. Об этом в понедельник, 20 марта, предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

После потепления лед становится рыхлым и пористым. В частности, он не издает звуков под тяжестью человеческого тела, а сразу крошится и разрушается. Любители рыбалки рискуют не заметить трещины на ледяном покрытии. Это может привести к падению в воду.

— Спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы столицы, беседуют с отдыхающими. Под особым контролем — места выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

К концу первого весеннего месяца в столице ожидаются температуры выше климатической нормы. Это может привести к тому, что уже в ближайшее время в Москве полностью сойдет снежный покров. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

городское хозяйство Спасатели Лед
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