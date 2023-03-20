Злоумышленники украли сумку у задремавшего пассажира на Киевском вокзале в Москве
На Киевском вокзале злоумышленники украли у заснувшего пассажира сумку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Москва-Киевская в понедельник, 20 марта.
По данным ведомства, житель Тулы заснул в зале ожидания, а после пробуждения обнаружил, что некто украл у него сумку. Пострадавший обратился в полицию. Сумма нанесенного ущерба составила пять тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали двоих подозреваемых недалеко от вокзала.
Ими оказались ранее судимый житель Наро-Фоминска 1982 года рождения, а также мужчина из Домодедова 1990 года рождения. При них обнаружили похищенное имущество. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Другая кража произошла на востоке Москвы. Гость столицы ночью проник в супермаркет и выкрал алкоголь и сигареты.