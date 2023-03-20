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Злоумышленники украли сумку у задремавшего пассажира на Киевском вокзале в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Злоумышленники украли сумку у задремавшего пассажира на Киевском вокзале в Москве
Фото: пресс-служба ЛО МВД России по Москве
Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

На Киевском вокзале злоумышленники украли у заснувшего пассажира сумку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Москва-Киевская в понедельник, 20 марта.

По данным ведомства, житель Тулы заснул в зале ожидания, а после пробуждения обнаружил, что некто украл у него сумку. Пострадавший обратился в полицию. Сумма нанесенного ущерба составила пять тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ЛО МВД России на станции Москва-Киевская

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали двоих подозреваемых недалеко от вокзала.

Ими оказались ранее судимый житель Наро-Фоминска 1982 года рождения, а также мужчина из Домодедова 1990 года рождения. При них обнаружили похищенное имущество. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла на востоке Москвы. Гость столицы ночью проник в супермаркет и выкрал алкоголь и сигареты.

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