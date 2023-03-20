В Петербурге готовятся к старту приемной кампании в первые классы

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С 1 апреля в Петербурге начнется прием заявлений на зачисление детей в первые классы. В этом году их откроется более 2300, сообщает газета «Петербургский дневник».

С 1 апреля по 30 июня родители смогут подать заявления в школы, которые находятся рядом с домом. Также с начала апреля подать заявление могут родители, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное, преимущественное право на зачисление в первый класс. Выбрать школу в другом районе города петербуржцы смогут во время второго этапа приемной кампании, который пройдет с 6 июля по 5 сентября.

Подать заявление можно несколькими способами: на едином и региональном порталах «Госуслуги», в любом отделении МФЦ, через «Почту России», а также лично в школе.

Основное отличие кампании этого года касается заполнения заявления. Теперь в одном заявлении указывается только одна образовательная организация. Родители могут выбрать несколько школ. Но в каждую школу необходимо будет направить отдельное заявление.

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