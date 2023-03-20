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Приметы и советы

ЦБ обязал банки отказаться от SWIFT для внутренних переводов с октября

Евгений Силаев
Экономика
ЦБ обязал банки отказаться от SWIFT для внутренних переводов с октября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Банк России запретит использовать SWIFT для переводов внутри страны с 1 октября 2023 года. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

Использование SWIFT будет допускаться только при переводах за рубеж. Для операций внутри России агрегаторам необходимо обязательно использовать только российские системы, подчеркнули в ЦБ РФ.

— Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России, — говорится на сайте Банка России.

Летом 2022 года пилотную версию российского аналога системы SWIFT подготовили к тестированию в отечественных банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ», он способен обрабатывать более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле.

17 марта Центробанк сохранил ставку на уровне 7,5 процента. При этом ожидания россиян по инфляции существенно снизились, однако сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

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