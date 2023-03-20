Пригожин: Российские силы контролируют 70 процентов Артемовска

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Российские силы контролируют 70 процентов Артемовска и продолжают наступление. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют 70 процентов населенного пункта Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») и продолжают наступление до его полного освобождения, — говорится в письме на имя министра обороны России Сергея Шойгу, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил о попытке украинских войск войти в Артемовск из Часова Яра. Численность ВСУ в Артемовске в настоящее время составляет около 10 тысяч бойцов.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.