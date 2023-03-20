В МАИ рассказали о студентах, которым вручили повестки при получении дипломов

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Представители Московского авиационного института прокомментировали в понедельник, 20 марта, появившуюся в Сети информацию о вручении повесток студентам при получении дипломов.

Три выпускника проходили обучение по программе целевой подготовки кадровых офицеров. Летом 2022 года они отказались от участия в военных сборах. Студенты написали рапорты о нежелании продолжения обучения. В связи с этим их договоры с Минобороны РФ были расторгнуты.

Студенты продолжили обучение по гражданской специальности. После защиты дипломов действие отсрочки завершилось, в связи с чем они получили повестки, передает Telegram-канал «МАИ».

Представитель военкомата прибыл в университет. Он вручил студентам повестки для уточнения документов воинского учета. Дипломы о высшем образовании выпускники получили 27 февраля в установленном порядке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что выдача повесток для сверки данных является постоянной работой, а по всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы или в Министерство обороны за разъяснением.